sonyazhytkova .8 апреля, 2025 4

Зірка серіалу "Венздей" пояснила, чому вирішила попрощатися з одним із найуспішніших горор-франшиз свого покоління. Усе виявилося значно емоційніше, ніж просто графік чи гонорар.

У новому інтерв’ю виданню The Cut акторка вперше прокоментувала свою гучну відмову і розвіяла всі чутки: справа не в грошах і не в зайнятості.

"Це не мало нічого спільного з оплатою чи графіком", — сказала Дженна Ортега. За її словами, все почало руйнуватися після звільнення її колеги Мелісси Баррери у листопаді 2023 року — акторку прибрали з проєкту через висловлювання про Палестину. Згодом пішли і режисери Тайлер Джиллетт та Метт Беттінеллі-Олпін, і для Ортеги це стало останньою краплею.

"Якщо 'Крик 7' мав би знімати не той творчий склад, з яким я закохалась у цей проєкт, то це більше не здавалося правильним кроком у моїй кар’єрі", — пояснила зірка.

Після виходу Дженни, Мелісси та режисерів, фільм пережив серйозні зміни. У новому складі з'являться ветерани франшизи — Нів Кемпбелл і Меттью Ліллард, а також молоді актори Маккенна Грейс та Ізабел Мей. Режисером виступить Кевін Вільямсон — автор оригінального сценарію "Крика".

Прем’єра "Крику 7" запланована на 27 лютого 2026 року. Та, схоже, це вже буде зовсім інша історія — без тих, хто зробив нове покоління "Крика" по-справжньому живим.

Джерело: Gamesradar