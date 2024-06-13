sonyazhytkova .13 июня, 2024 7

Після успішного дебюту у кінематографі, як режисерка та сценаристка стрічки "Fresh Kills", яка принесла їй премію SAG, актриса та продюсерка Дженніфер Еспозіто займає керівну посаду у фільмі "Shake", написаному Бінако.

Історія стрічки слідує за Шейк, яка здобула славу у Філадельфії, ставши коханкою боса мафії. Це принесло їй багатство, владу й повагу, але її життя розпадається і вона раптова зникає. Через двадцять років Шейк повертається, але світ, який колись створила, відмовляється приймати її. Тепер вона знову нікому не потрібна, але цього разу головна героїня не збирається відступати і вирішує пройти через темний, і насильницький світ, де панують чоловіки, щоб знову завоювати своє місце.

Фільм "Shake" переносить глядача у атмосферу кримінальних драм 70-х років, які надихнулися класикою, такою як "Вбивство китайця" і "Французький зв'язок", а також сучасними трилерами, наприклад, "Drive" і "Uncut Gems". Виробництвом стрічки займаються Келсі Лоу з Clair de Lune і Джон Файнмор з Lost City (відомий "Watcher"), з Джеймсом Хоппом ("Lost City") як виконавчим продюсером, а також Арлі Дей та Майк Пейдж у ролі співпродюсерів.

Джерело: Deadline