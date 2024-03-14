sonyazhytkova .14 марта, 2024 8

Акторка, яка відома своєю ролю у популярному серіалі "Alias", та актор з недавнього хіта "Black Bird", об'єднуються для нового проєкту - фільму, що присвячений реальному злочину.

Режисер Макс Вінклер візьме під своє керівництво цю історію про Сенді та Кей Дженкінс, пару звичайних людей, які стали героями неймовірного шахрайства, виведення мільйонів доларів із відомого техаського підприємства "Колін Стріт Бейкері". Пол Волтер Хаузер втілить образ Сенді, скромного бухгалтера, який таємно перекидав великі суми грошей на власні рахунки та кредитні картки, щоб жити в розкіш, включаючи дорогоцінні прикраси, приватні авіарейси та другий будинок в Нью-Мексико. Дженніфер Гарнер зобразить його дружину, Кей, яка також бере участь у цій непристойній схемі.

Сценарій фільму, який 2016 року увійшов до Чорного Списку, створений на основі статті "Just Desserts" від Кеті Вайн, опублікованої в Texas Monthly. Вона, також, виступить консультантом на зйомках. Виробництвом фільму займаються Ред Сандерс з Техаського Ред Ентертейнмент разом із Треєм Селманом, який є також автором сценарію.

Компанія The Exchange відповідає за фінансування та представлення світових прав на дистрибуцію фільму, раніше співпрацювала з Вінклером над стрічкою з Зої Дойч "Квітка".

Виконавчі продюсери - Брайан О'Ші та Денні Гусман від компанії The Exchange разом із президентом та генеральним директором "Колін Стріт" Бобом МакНаттом та Скоттом Брауном та Меган Крейдт з Texas Monthly.

Вінклер висловив свою прихильність до таланту Трея Селмана, визнавши його унікальний стиль та відвертість у кожному рядку. Він порівняв автора з техаським монахом, що відкриває своє серце та пише правду у своїх творах. Підкресливши важливість проєкту, який став білим китом для них, режисер висловив радість і вдячність за можливість працювати з такою прекрасною командою. Раніше фільм розглядався з іншими учасниками та акторами, але зазнав значних змін.

Джерело: Deadline