sonyazhytkova .13 мая, 2025 9

Голлівудська акторка зіграє головну роль у напруженій sci-fi драмі "Zygote" (робоча назва), заснованій на оповіданні Алісси Гілл. На глядачів чекає космічний трилер про самопожертву, страх і межі людських можливостей. Наразі ім’я режисера ще тримають у таємниці.



Дженніфер Гарнер втілить Парісу — висококласну кризову перемовницю, яку відправляють на Міжнародну космічну станцію, де сталося захоплення заручників. Місія, що здавалася черговим завданням, стрімко перетворюється на боротьбу за виживання. Зіткнувшись із смертельною небезпекою і моральними дилемами, героїня змушена переосмислити все своє життя.

Для Гарнер це чергова амбітна роль після гучного успіху серіалу "Останнє, що він сказав мені", який нещодавно отримав другий сезон. Акторка також знялась у комедіях "Родинний обмін" і "День 'Так'", що стали хітами на Netflix. Найближчим часом вона з’явиться у серіалі "The Five-Star Weekend" від Peacock.

Щодо авторки історії, Алісса Гілл активно працює над низкою інших проєктів, серед яких "The Housewife" з Наомі Воттс, "My Lovely Wife" з Ніколь Кідман, а також "League of Wives", що створюється студією Різ Візерспун Hello Sunshine.

Коли заручники в космосі, а Земля лишається за сотні миль — хто залишиться людиною? Дженніфер Гарнер готується дати відповідь у фільмі, що може стати новою зіркою у всесвіті наукової фантастики.

Джерело: Deadline