8 апреля, 2024

Актриса продовжує співпрацю з потоковою платформою, приєднуючись до нового святкового фільму "Місіс Клаус".

За інформацією від Deadline, Гарнер отримала головну роль у стрічці, проте деталі сюжету поки що залишаються у таємниці.

Сценарій до фільму "Місіс Клаус" буде написаний Лією Маккендрик, відомою завдяки роботі над стрічками "Scrambled" та "M.F.A.", а також над очікуваним продовженням "Я знаю, що ви зробили минулого літа". Виробництво покладено на компанію Hello Sunshine, де також беруть участь Лорен Нойштадтер і Різ Візерспун. Вони вже мали спільну роботу над трилер серіалом "The Last Thing He Told Me" для Apple TV+, де Гарнер виконала головну роль. Раніше цього місяця було оголошено, що телешоу продовжується на другий сезон.

Дженніфер Гарнер вже знайома глядачам Netflix за ролями у фільмах "День Так", "Проєкт Адам" і "Сімейний перемикач". Остання, комедія з її участю та Едом Хелмсом, вийшла у листопаді минулого року. "Місіс Клаус" розширить асортимент різдвяних стрічок Netflix, долучившись до таких творів, як "Романтичні свята", "Кохання на відстані", "Замок на Різдво" і "Покохавши Різдво", які також представлені на цій платформі.

Джерело: Мovieweb