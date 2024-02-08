sonyazhytkova .8 февраля, 2024 9

Зірка не бере участі у третій частині популярного серіалу від HBO

Під час інтерв'ю для програми "Сьогодні" про комерційний показ перед Супербоулом Кулідж визнала, що має проблеми з цим:

"Я заздрю кожному, хто йде. Хочу сказати, що я не дуже спортивна у цьому плані, але мені нічого не залишається, крім як прийняти це. Коли вони вбивають тебе, ти повинен це прийняти. Бо це означає, що вони не дзвонять тобі за розмірами костюма чи щось таке", - з посмішкою каже Кулідж.

"Це кінець! Треба буде знайти щось нове. Ймовірно, мені доведеться рухатися далі й шукати нові можливості".

"Але я сумую. Я хочу сказати з усією щирістю, мені дуже сумно, що мене там немає", - додала вона.

В кінці другого сезону Таня МакКуойд (Кулідж), випадково впала з човна біля узбережжя Сицилії, ударившись головою і впавши в воду.

"Я веселилася", - говорить вона про свій час у шоу. "Я думаю, що (третій сезон) буде чудовим. Там буде багато цікавого, ймовірно, чудових сексуальних моментів. Ви знаєте, як пише Майк Уайт - з ним ніколи не буває нудно".

HBO повідомило, що шоу, створене Майком Уайтом, буде зніматися у трьох містах Таїланду - Кох Самуї, Пхукеті і Бангкоку - і що серед акторів будуть Керрі Кун, Паркер Позі і Патрік Шварценеггер, а також знайоме обличчя з першого сезону, Наташа Ротвел.

Джерело: Deadline