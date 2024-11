sonyazhytkova .21 ноября, 2024 10

Режисерське крісло займе Ол Паркер. За чутками, зйомки розпочнуться в Нью-Джерсі вже в березні.

У цьому зухвалому романтичному проєкті головні ролі виконуватимуть Дженніфер Лопес і Бретт Ґолдштейн.

Ідея фільму належить Ґолдштейну, дворазовому лауреату премії "Еммі" за Тед Лассо, який спільно з Джо Келлі написав сценарій. Для Лопес цей фільм стане новою віхою в її успішній співпраці з Netflix, де її попередні роботи, зокрема "The Mother", стали частиною десятки найпопулярніших фільмів платформи, зібравши понад 200 мільйонів переглядів у поєднанні з "Atlas".

Ол Паркер, режисер, чиї фільми стали символом касових хітів, знову на шляху до нового успіху. Його "Mamma Mia! Here We Go Again" заробив майже 400 мільйонів доларів, а "Ticket to Paradise" з Джулією Робертс і Джорджем Клуні став важливою віхою в відродженні романтичної комедії після пандемії, зібравши 170 мільйонів доларів. Крім того, Паркер є автором сценарію франшизи "Готель 'Меріґолд'", яка принесла понад 240 мільйонів доларів. Цей проєкт, без сумніву, стане черговим успішним етапом у його кар'єрі.

Джерело: Deadline