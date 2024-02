sonyazhytkova .17 февраля, 2024 12

Новий трейлер пропонує глядачам поринути у історію кохання іконічної зірки, яка досі залишалася поза увагаю публіки. Amazon MGM Studios випустить "The Greatest Love Story Never Told", який буде доступний для перегляду на Prime Video в більш ніж 240 країнах та територіях світу з 27 лютого.

"The Greatest Love Story Never Told" - це перший документальний фільм від Artists Equity, що відкриває безпрецедентний доступ до найінтимніших моментів життя Дженніфер, яка активно працює над відновленням своєї життєвої історії через створення "This Is Me…Now".

Під керівництвом Джейсона Берга, стрічка відстежує Дженніфер Лопес у її найсміливішому проєкті: незалежному продюсуванні нового альбому та кінематографічної оригінальної роботи, яка досліджує її двадцятирічний шлях до самоповаги. Інтимний і впливовий, документальний фільм відкриває доступ до найособистіших моментів життя зірки, яка зараз працює над відновленням своєї історії через творення "This Is Me…Now". Від інтерв'ю з її внутрішнім колом, включаючи партнерів з продюсування та давніх співпрацівників, до щирої домашньої атмосфери, це вразливий портрет ікони, яка віддала усе для виявлення нового бажання прийняття себе та кохання.

Джерело: Мovieweb