sonyazhytkova .10 июля, 2024 5

Студія A24 оголосила, що придбала права на роман Пола Б. Рейні. Сценарій напише Роберт Функе, відомий за роботою над серіалом "Стаючи богом у Центральній Флориді".

Графічний роман, випущений у 2023 році, є комедією про звичайну одружену пару, яка переживає кризу у стосунках, відчуваючи, що в їхній реальності щось не так. Продюсерами фільму виступлять Дженіфер Лоуренс та Джастін Чіарроккі, Арі Астер, Ларс Кнудсен та Емілі Хілднер.

Після номінації на "Золотий глобус" за роль у секс-комедії Sony "Без почуттів", Лоуренс раніше знялася у драмі "Causeway" разом з Браяном Тайрі Генрі, також від Apple та A24. Актриса останніми роками тісно співпрацює з Apple, нещодавно продюсуючи документальний фільм "Хліб і троянди" про життя афганських жінок під владою Талібану.

Джерело: Deadline