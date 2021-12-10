Анастасия Лях .10 декабря, 2021 9

Как пишет The Hollywood Reporter, звезда ситкома «Друзья» выразила желание поработать с независимым американским постановщиком Уэсом Андерсоном, мастером гротескной интеллектуальной комедии.

Напомним, на счету Андерсона культовые арт-комедии «Семейка Тененбаум», «Королевство полной луны», Отель «Гранд Будапешт»», обласканные критиками анимации «Бесподобный мистер Фокс» и «Остров собак». Последняя на сегодняшний день его работа, вышедшая на экраны, — «Французский вестник», обозначенный самим автором как «любовное письмо» олдскульной американской журналистике.

По словам Энистон, она устала от амплуа героини ромкома и очень хотела бы попробовать что-то принципиально другое, пусть тоже комедийное, но в совершенно ином направлении. Актриса добавила, что мечтает стать частью «клуба», в который входят любимые актеры и актрисы Уэса Андерсона.

Сейчас Дженнифер Энистон готовится приступить к съемкам в детективной комедии Netflix «Убийство на яхте» с Адамом Сэндлером, которая станет продолжением вышедшего в 2019 году «Загадочного убийства».