Таня Гончаренко .11 августа, 2021 19

Вчера бывший муж Дженнифер Энистон - Джастин Теру отмечал своё 50-летие. После развода, они с Энистон остались в прекрасных отношениях, что прослеживается по их милому общению.

По случаю юбилея экс-супруга, Дженнифер поделилась в сториз на своей страничке Instagram снимками именинника и поздравила его с праздником теплыми словами: "С днем рождения! Единственный в своем роде. Люблю тебя!"







Подобные слова в сторону Джастина вызвали бурю эмоций у подписчиков Энистон. Многие выразили свои догадки о том, что актриса все ещё не может забыть бывшего мужа, но сами Теру и Энистон называют свои отношения дружескими.

Пара рассталась в 2018 году после двух с половиной лет брака. Причину они так и не назвали, но отметили, что их разрыв не был драматичным, а отношения остались близкими и теплыми.

Кто знает, возможно история Бэна Аффлека и Джей Ло может повториться в лице Джастина и Дженнифер.