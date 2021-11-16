Таня Гончаренко .16 ноября, 2021 6

Джулия Робертс должна была сыграть в экранизации одноименного бестселлера Лоры Дэйв "Последнее, что он сказал мне", но покинула проект из-за загруженного графика. - пишет Deadline

На её роль взяли Дженнифер Гарнер ("Из 13 в 30").

История рассказывает о женщине по имени Ханна, чей муж Оуэн загадочно исчезает осатвив лишь одну прощальную записку, в которой просит свою жену защитить его дочь от первого брака. Вместе с падчерицей Ханна пытается разгадать причину пропажи супруга.

Права на экранизацию книги приобрела Риз Уизерспун и её компания Hello Sunshine. Фильм должен выйти на Apple TV+,но когда состоится премьера пока неизвестно.