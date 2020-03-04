Анастасия Лях .4 марта, 2020 5

Актриса пообщалась с популярной телеведущей Опрой Уинфри и впервые прокомментировала свое отсутствие в номинантах на «Оскар» 2020. Об этом пишет издание Deadline.

Напомним, в прошлом году был выпущен криминальный фильм, основанный на реальных событиях, «Мошенницы с Уолл-стрит », в котором Дженнифер Лопес исполнила яркую роль второго плана, воплотив образ бывалой стриптизерши. Картина получила очень лестные рецензии критиков и, в частности, восторги в адрес Джей Ло. Пресса не просто хвалила игру Лопес, но в один голом пророчила ей номинацию на «Оскар». Однако в итоге киноакадемики полностью проигнорировали и сам фильм, и актерское исполнение в нем.

Вот что сказала по этому поводу Лопес: «Я была огорчена… Ведь вышло так много публикаций, в которых мою игру очень хвалили. Столько одобрения я не получала за всю свою карьеру… И все писали, что мне обеспечена номинация на „Оскар“. Я читала рецензии и думала: господи, неужели это все и впрямь происходит со мной?». А потом были объявлены номинанты, и меня среди них не оказалось. Конечно, это было большим разочарованием.

Напомним, в этом году многие деятели киноиндустрии выступили с критикой в адрес Американской киноакадемии, обвинив последнюю и в сексизме, и в расизме. То есть «Оскар» стал не только «такой белый», но и «такой мужской» (впрочем, таковым он был всегда).