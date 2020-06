Анастасия Лях .9 июня, 2020 0

Вампирский эротический хоррор «Голод», вышедший в 1983 году, может получить современное переосмысление, а Дженнифер Лоуренс может исполнить одну из центральных ролей, пишет We Got This Covered.

Напомним, оригинал был поставлен Тони Скоттом. Его сюжет разворачивался на улицах и в клубах ночного Манхэттена вокруг необычного любовного треугольника: вампирши Мириам, ее бойфренда Джона и женщины-ученой Сары, пытающейся отыскать ключ к вечной молодости. Роли исполняли Катрин Денев, Дэвид Боуи и Сьюзен Сарандон. Фильм не столько увлекал историей, сколько эпатировал кроваво-сексуальной эстетикой.

Если Лоуренс подпишется на участие, то сыграет Мириам, героиню Денев.

Режиссера у ремейка пока что нет, но по слухам кресло может занять сын Дэвида Боуи Дункан Джонс («Луна 2112», «Исходный код», «Варкрафт», «Немой»).