Таня Гончаренко .10 октября, 2021 10

Французкое издание Bigard Magazine обязаны выплатить Дженнифер Лоуренс компенсацию за моральный ущерб в размере 20 тысяч евро.

Как сообщает Vanity Fair France, Bigard Magazine опубликовали снимки обнаженной Лоуренс в июле прошлого года. Фото были обнародованы в специальном номере журнала без единого на то разрешения.

Более того, опубликованные откровенные снимки были украдены хакером в 2014 году. Последний разместил в Интернете множество личных фотографий звезд, хранящихся в облаке. Среди них, в частности, были фотографии Дженнифер Лоуренс, которые предназначались ее парню в то время.

Французский суд решил, что подобные публикации журнала можно расценить как вмешательство в личную жизнь, а Дженнифер Лоуренс необходимо выплатить компенсацию за моральный ущерб.