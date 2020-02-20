Анастасия Лях .20 февраля, 2020 9

Адам МакКей, постановщик фильмов «Игра на понижение» и «Власть», готовит новый проект. Им станет фантастическая комедия «Не смотри вверх», пишет Variety.

Сюжет развернется вокруг медиа-шумихи перед приближающимся концом света. Главные герои — двое физиков-астрономов , которые отправляются в международный тур, чтобы оповестить всех жителей планеты о катастрофе: гигантский астероид прилетит и уничтожит всю Землю.

Финансирует проект потоковый сервис Netflix. Съемки должны стартовать уже в этом апреле. Отметим, что МакКей и Лоуренс, которая, видимо, сыграет одного из астрономов, поработают вместе впервые.