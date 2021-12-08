Таня Гончаренко .8 декабря, 2021 3

Как сообщает Variety, Дженнифер Лоуренс досталась главная роль в новом биографическом проекте от Apple под названием "Дурная кровь".

Лента расскажет об основательнице компании Theranos Элизабет Холмс, которая являлась химиком и предпренимателем. Созданная в 2003 году компания занималась исследованиями крови. Холмс убедила множество извесных личностей, которые стали инвесторами её дела, что разработанные ею инновационные технологии станут прорывом в медицине. На момент, когда вскрылась правда о том, что её методики не работают, состояние Холмс уже оценивалось в миллиардах. В итоге, в 2018 году Элизабет была осуждена за мошенничество.

Картина, постановкой которой займется оскароносный Адам МакКей, основана на книге Джона Каррейроу "Дурная кровь: секреты и ложь в Силиконовой долине".