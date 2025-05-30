sonyazhytkova .30 мая, 2025 10

Перший трейлер до серіалу "Зворотний відлік" від Amazon обіцяє напружений екшн, у якому кожна секунда має значення.

У новому вибуховому серіалі "Зворотний відлік" від творця "Пожежники Чикаго" Дерека Гааса, боротьба з терором стає особистою. У центрі сюжету — детектив поліції Лос-Анджелеса Марк Мічем, якого грає зірка "Надприроднього" Дженсен Еклс. Після вбивства офіцера Департаменту внутрішньої безпеки посеред білого дня, Мічема залучають до секретної оперативної групи, куди входять представники всіх правоохоронних відомств. Їхнє завдання — зупинити нову загрозу, яка може призвести до катастрофи масштабів Чорнобиля.

Трейлер "Зворотнього відліку" одразу занурює у вир подій: вибухи, стрімкі переслідування та напруга, що наростає з кожним кадром. У центрі — команда оперативників, готових піти на все, аби зірвати терористичний задум, який загрожує обернутися катастрофою для всього Лос-Анджелеса.

Окрім Дженсена Еклса та Джессіки Камачо, у серіалі зіграли Ерік Дейн ("Ейфорія"), Вайолетт Бін ("Флеш"), Елліот Найт і Улі Латукефу. Шоу створене студією Amazon MGM, а за сценарій і постановку відповідає Дерек Гаас — майстер напружених історій, де ставки завжди на максимумі.

"Зворотний відлік" обіцяє стати вибуховим хітом — це серіал, де на кону не просто правда чи справедливість, а життя мільйонів, і часу на роздуми просто немає.

Джерело: Deadline