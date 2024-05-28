sonyazhytkova .28 мая, 2024 4

На фан-конвенті PurCon у Дюссельдорфі, Еклс поділився своїми думками щодо цієї дискусії.

Актор зазначив, що Демон Дін значно могутніший через повну відсутність емпатії та готовність вступити в бій без жодних обмежень. У противагу цьому, його персонаж у "Хлопаках" — Солдатик, хоча й є потужним супергероєм, зберігає певну дитячу невинність, що Еклс описав як "душу дитини".

Серіал "Надприродне", який транслювався на каналах The WB та пізніше The CW, захоплював глядачів протягом 15 сезонів своєю сумішшю жахів, драми та чорної комедії. Протягом свого тривалого існування, шоу ставило перед головними героями, братами Діном і Семом Вінчестерами, численні випробування, які змінювали їхні особистості. Дженсен Еклс, зокрема, втілював кілька темних версій свого персонажа, зокрема Демона Діна, коли його герой був під впливом Мітки Каїна — це перетворення зробило його безжальним і жорстоким.

Отже, на запитання, хто з персонажів могутніший — Демон Дін чи Солдат Бой, Еклс однозначно відповів, що це Демон Дін завдяки його абсолютній безжалісності та готовності вступати в бій без вагань.

Джерело: Мovieweb