sonyazhytkova .20 сентября, 2024 3

Вийшов трейлер до кримінального фільму "Den Of Thieves 2: Pantera", знову зрежисованого Крістіаном Гудегастом. Джерард Батлер та О'Шіа Джексон-молодший повертаються до своїх ролей, обіцяючи ще більше напруги після подій першої частини 2018 року.

За сюжетом, Великий Нік (Джерард Батлер) продовжує переслідувати Донні (О'Шіа Джексон-молодший) по Європі. Донні занурюється в небезпечний світ діамантових крадіжок та мафії Пантер, які планують зухвале пограбування найбільшої у світі біржі коштовностей. Під час зустрічі за вечерею Нік направляє на Донні зброю, але несподівано пропонує об'єднати сили для наступного великого пограбування. Донні підозрює, що Ніка звільнили, але той зізнається, що розорений і втомився від ролі мисливця. "Твоя наступна справа", - каже Нік, - "Я зроблю її з тобою. Погоджуйся".

Жартуючи про те, як вони зустрілися, Нік каже, що їх звів Tinder, а Донні з гумором згадує про в’язницю.

Захоплючий трейлер можна переглянути за посиланням вище.

Джерело: Deadline