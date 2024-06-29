sonyazhytkova .29 июня, 2024 4

Після аварії зі снігоприбиральною машиною Реннер розповідає, що його колеги підтримували його на кожному етапі одужання.

"О, так, це справжнє - не лише для Інстаграму. Ми ненавидимо весь цей фальш", - сказав Реннер у інтерв'ю Men’s Health. "У нас є сімейний чат, і він існує вже давно. Коли ти працюєш з людьми... дивіться, ми всі пройшли через культурно значущі події разом". Актор продовжив: "За ці 12 років було багато всього: розлучення, шлюби, народження дітей. У фільмах ми виглядаємо, наче на костюмованій вечірці, з смішними реквізитами і робимо безглузді речі, але це також чудово, бо ми всі пов'язані".

Зірка "Соколиного ока" зазначив: "Між нами є братерство чи сестринство, або як хочете це назвати. Я просто називаю це любов'ю. Я люблю кожного з них".

"Краще піду до в'язниці з [Робертом] Дауні [молодшим], ніж зроблю щось неймовірне сам. Краще потраплю в автокатастрофу з [Крісом] Евансом", - закінчив Ранннер.

Джерело: Deadline