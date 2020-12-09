Анастасия Лях .9 декабря, 2020 12

Британский актер снимется в новом режиссерском проекте Ридли Скотта «Гуччи», в котором также заняты Джаред Лето, Аль Пачино, Адам Драйвер и Леди Гага, сообщает Deadline.

В основу сюжета легла книга Сары Гей Форден «Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности». Фильм расскажет о том, как в 1995 году Маурицио Гуччи, внук известного кутюрье, был застрелен на пороге своего офиса. Оказалось, что убийство заказала экс-супруга убитого Патриция Реджани (ее сыграет Леди Гага), которая была арестована, предстала перед судом и получила восемнадцатилетний тюремный срок.