Анастасия Лях .9 января, 2020 11

На сайте Берлинского кинофестиваля появилась информация, что председательствовать в жюри основного конкурса будет британский актер Джереми Айронс.

Как мы уже писали, ранее стало известно, что на фестивале покажут сказку «Пиноккио» Маттео Гарроне, документалку «Добро пожаловать в Чечню», триллер о харассменте «Ассистентка». Почетный «Золотой медведь» за вклад в кинематограф будет вручен актрисе Хелен Миррен.

Остальной состав жюри, а также прочие фильмы-участники конкурсных и внеконкурсных программ будут объявлены позже.

Юбилейный 70-й киносмотр в Берлине пройдет с 20 по 27 февраля.

Что касается Айронса, его недавно можно было наблюдать на малом экране в экстраординарном супергеройском сериале канала HBO «Хранители».