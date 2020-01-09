На сайте Берлинского кинофестиваля появилась информация, что председательствовать в жюри основного конкурса будет британский актер Джереми Айронс.
Как мы уже писали, ранее стало известно, что на фестивале покажут сказку «Пиноккио» Маттео Гарроне, документалку «Добро пожаловать в Чечню», триллер о харассменте «Ассистентка». Почетный «Золотой медведь» за вклад в кинематограф будет вручен актрисе Хелен Миррен.
Остальной состав жюри, а также прочие
Юбилейный
Что касается Айронса, его недавно можно было наблюдать на малом экране в экстраординарном супергеройском сериале канала HBO «Хранители».
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут => shre.su/9NQG смотрел, что и вам рекомендую