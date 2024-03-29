sonyazhytkova .29 марта, 2024 3

В трейлері "Unfrosted" показано, як гонка за революцією у світі сніданків завдяки винаходу Поп-Тарту набуває нових обертів. Стрічка вийде на екрани 3 травня.

У головних ролях Мелісса Маккарті, Джим Ґаффіґан та Емі Шумер. Дія розгортається у 1963 році, коли великі гравці на ринку сніданків, такі як Kellogg's та Post, змагаються за те, хто першим винайде ранковий пиріг.

"Ми створюємо щасливі спогади для мільйонів американських дітей", - промовляє Сайнфелд у трейлері. "Хто перший дістанеться до полиць, той і виграє цю гонку". Після того, як стає відомо, що Post планує випустити своє фруктове печиво, Ґаффіґан оголошує: "Kellogg's приєднується до гонки за зміною сніданку".

Серед акторів, що також з'являються у фільмі, - Хью Грант, Макс Грінфілд, Крістіан Слейтер, Білл Берр, Деніел Леві, Седрік 'The Entertainer' Кайлз, Джеймс Марсден, Джек Макбрейер, Томас Леннон та Фред Армісен.

Сайнфелд керує комедією за сценарієм, який він написав разом із Спайком Ферестеном, Баррі Мардером та Енді Робіном. Продюсерами є Сайнфелд, Ферестен та Бо Бауман.

Джерело: Нollywoodreporter