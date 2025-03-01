sonyazhytkova .1 марта, 2025 6

Акторка, що прославилася завдяки ролям у п’яти сезонах хітового серіалу Раяна Мерфі, здається, поставила крапку у своїй участі в цьому легендарному проєкті.

На прем'єрі фільму "Довгий день йде в ніч" на Глазгоцькому кінофестивалі Ленг відповіла на питання ірландського радіо про можливість повернення до серіалу жахів: "О, Боже, ні", — сказала акторка. "Я не знімалася в ньому понад 10 років, а точніше 12, тому, ні, я більше цього не робитиму".

Інтерв'юер зазначив, що 13-й сезон може стати останнім для серіалу, і поцікавився, чи це спонукало б Ленг повернутися. "Ні", — відповіла вона з посмішкою.

Джесіка Ленг має глибокий зв'язок із франшизою "Американська історія жахів", де вона стала культовою фігурою. Її подорож у серіалі розпочалася ще в 2011 році з першого сезону "Будинок смерті", де вона зіграла нав'язливу сусідку Констанс Лендон. Акторка повернулася в другому сезоні "Психіатрична лікарня", втіливши образ суворої сестри Джуд Мартін, а згодом знову захопила глядачів у ролі Фіони Гуд у "Шабаші" (2013) та Ельзи Марс у "Шоу виродків" (2014).

Останнє повернення Джесіки Ленг до "Американської історії жахів" відбулося в 2018 році, коли вона знову стала Констанс Лендон у двох епізодах "Апокаліпсису". Однак її співпраця з Раяном Мерфі не обмежується лише серіалом. У 2017 році акторка зіграла Джоан Кроуфорд у проєкті "Ворожнеча". У 2019 році Ланж виконала роль Дасті в "Політику", продовжуючи досліджувати нові горизонти в кінематографі.

Джерело: Deadline