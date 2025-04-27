sonyazhytkova .27 апреля, 2025 15

Оскарівський номінант увірветься у світ Панему в стрічці "Голодні ігри: Схід сонця на Жнивах", втіливши роль молодого Плутарха Гевенсбі — майбутнього творця Ігор і таємного бунтівника.

Джессі Племонс приєднується до вже оголошених зірок: Джозефа Зади (Геймітч Абернаті), Вітні Пік (Ленор Дав Бейрд) та Маккенни Грейс (Мейсілі Доннер).

Раніше Плутарха в культових "Голодних іграх" майстерно зіграв Філіп Сеймур Гоффман — його останні ролі в житті. У "Схід сонця на Жнивах" ми побачимо молодого Плутарха, який у Дистрикті 12 фіксує на камеру церемонію Жнив, що запускає Другу Червону Чверть — 50-ті Голодні ігри.

Новий роман Сюзанни Коллінз вже став справжнім бестселером: понад 1,5 мільйона проданих копій у перший тиждень по всьому світу. Для США цей старт став удвічі потужнішим за попередній приквел "Баладу про співочих пташок і змій".

"Джессі Племонс — один із найкращих акторів свого покоління", — прокоментували у Lionsgate. "Його участь — особлива честь і справжній подарунок для фанатів: він вшанує образ Плутарха і водночас подарує йому нове обличчя".

Племонс добре відомий глядачам завдяки своїм роботам у серіалі "Чорне дзеркало", фільмах "Сила собаки", "Вбивці квіткової повні" та трилері "Zero Day" з Робертом Де Ніро. Незабаром він знову підкорюватиме великі екрани у нових проєктах із Йоргосом Лантімосом та Алехандро Гонсалесом Іньярріту.

А в Панемі вже назріває буря: у самому серці Дистрикту 12 спалахне іскра, яка змінить хід історії... І тепер кожен крок молодого Плутарха може стати початком великої гри — небезпечної, безжальної та доленосної.

Джерело: Deadline