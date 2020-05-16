Анастасия Лях .16 мая, 2020 0

Потоковый сервис запускает в производство проект под названием «Trigger Warning» («Травмирующее предупреждение»). Джессика Альба утверждена на главную роль, сообщает Variety.

Альба сыграет демобилизованного солдата. Вернувшись с войны, героиня получает в наследство от покойного деда закусочную. Но вскоре узнает, что смерть дедушки была неслучайной.