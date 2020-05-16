Потоковый сервис запускает в производство проект под названием «Trigger Warning» («Травмирующее предупреждение»). Джессика Альба утверждена на главную роль, сообщает Variety.
Альба сыграет демобилизованного солдата. Вернувшись с войны, героиня получает в наследство от покойного деда закусочную. Но вскоре узнает, что смерть дедушки была неслучайной.
В режиссерском кресле находится индонезийская постановщица Маули Сурьи, которая в 2017 году была участницей Канн. Сценарий напишут Джон Бранкато («Игра», «Терминатор 3,4») и Джош Олсон («Оправданная жестокость», «Инстинкт убийцы»). Netflix планирует превратить проект в