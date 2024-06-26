sonyazhytkova .26 июня, 2024 4

"Шлях Відплати" дебютував з 25,7 мільйонами переглядів і став найпопулярнішим англомовним фільмом тижня.

Друге місце серед англомовних фільмів посів анімаційний фільм "Ultraman: Rising", набравши 7,9 мільйона переглядів. У той же час, фільм Річарда Лінклейтера "Hit Man" залишився у Топ-10, цього тижня опинившись на шостому місці з 4,4 мільйонами переглядів.

На телевізійній сцені "Бріджертони" продовжують домінувати. Після повного виходу другої частини третього сезону серіал зібрав додаткові 16,5 мільйона переглядів. Хоча показники другого півсезону дещо знизилися в порівнянні з першим, шоу все ще залишається популярним. Перший сезон "Бріджертонів" зайняв третє місце з 3,5 мільйонами переглядів, а другий сезон розмістився на п’ятій позиції з 3 мільйонами переглядів. Також, серіал "Королева Шарлотта" потрапив на десяте місце з 2,1 мільйонами переглядів.

Джерело: Deadline