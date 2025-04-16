sonyazhytkova .16 апреля, 2025 9

Оскароносна акторка зіграє головну роль в екранізації моторошного роману Джоша Малермена, яку створюють майстри горору Atomic Monster та Universal Pictures.

Новий фільм Роба Севіджа, режисера атмосферного трилера "Бугімен" за мотивами Стівена Кінга, стане екранізацією роману "Incidents Around the House". Над сценарієм працює Натан Елстон, відомий за серіалом "Спадкоємці".

Сюжет майбутньої стрічки поки що тримається в секреті, але в центрі оригінального роману — дівчинка, яка стає свідком того, як її сім’ю переслідує загадкова й зловісна сутність, яку вона називає "Інша мама".

Продюсує проєкт потужна команда: Джеймс Ван, Майкл Клір, Джадсон Скотт, Роб Севідж, а також автор книги Джош Малермен.

Для Честейн цей фільм — не перший досвід у жанрі: вона вже лякала глядачів у хіті "Мама" (2013), що відкрив шлях режисерові "Воно" — Енді Мускетті. Пізніше вони знову працювали разом у "Воно 2". У фільмографії акторки також "Марсіанин", "Інтерстеллар", "Гра Моллі", "Багряний пік", "Небезпечна гра Слоун", "Люди Ікс: Темний Фенікс" та "Дружина доглядача зоопарку".

Роб Севідж тим часом продовжує зміцнювати репутацію одного з найсвіжіших голосів у горорі. Його фільм "Астрал" 2020 року став справжньою сенсацією пандемійного року з рейтингом 99% на Rotten Tomatoes. А його "Реєстратор" від Blumhouse прем'єрував на TIFF у 2021 році, викликавши чимало шуму.

"Інша мама" вже чекає. І з такою командою, цей фільм має всі шанси стати новою класикою жаху.

Джерело: Deadline