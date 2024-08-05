sonyazhytkova .5 августа, 2024 10

У 1997 році акторка отримала нагороду Еммі за роль у серіалі "Секретні матеріали".

Одразу після того, як Джилліан Андерсон оголосили переможницею, вона нахилилася, щоб поцілувати свого колегу Девіда Духовни, поки її хлопець, Родні Роуленд, спостерігав за цим з боку. Лише тоді, згодом, вона повернулася до Родні і поцілувала його.

У відео, опублікованому у п’ятницю, Андерсон вирішила роз'яснити цю ситуацію.

"Отже, мені сказали, що ви хочете дізнатися про момент, коли я виграла [Еммі] приблизно століття тому і чому я спершу поцілувала Девіда, а не мого хлопця Родні", - сказала вона. "Факт у тому, що Девід і я тоді фактично жили разом, а Родні був моїм прикриттям", - пожартувала вона.

Андерсон раніше зізнавалася у своїй бісексуальності, але тоді ще не була відкритою про це. "Це жарт, це лише жарт. Це дуже грубо?", - продовжила вона у відео.

"Чесно, я не знаю, чому я поцілувала його першим", - зізналася вона. "Можливо, тому що він був на шоу зі мною, і ми були практично одружені, тому що проводили більше часу один з одним, ніж зі своїми близькими. Ми були там, щоб святкувати серіал, тому можливо, це саме так?".

Андерсон повідомила, що Роуленд поставився до ситуації з розумінням. Вона пояснила, що Родні був чудовою людиною і, ймовірно, його це не зачепило. Він усе зрозумів, адже ситуація була непростою.

Джерело: Deadline