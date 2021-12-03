Обнародован звездный актерский состав готического детектива под названием «
Как мы уже писали, фильм расскажет о том, как молодой Эдгар Аллан По, еще не будучи писателем, а учась в
Молодого Эдгара По сыграет Гарри Меллинг из поттерианы. Другие роли исполнят Кристиан Бэйл, Джиллиан Андерсон, Шарлотта Генсбур, Тоби Джонс, Роберт Дювалл, Тимоти Сполл и Люси Бойнтон.
Режиссером значится Скотт Купер («Из пекла», «Черная месса», «Недруги», «Оленьи рога»). Съемки уже стартовали и продлятся до конца февраля.
Звездный состав буквально зашкаливает! Уже дуэта Бэйл - Андерсон с головой хватит, чтобы обязательно смотреть это кино, а тут еще Генсбур, Сполл, Джонс... Да и сюжет интригует.