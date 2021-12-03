Анастасия Лях .3 декабря, 2021 7

Обнародован звездный актерский состав готического детектива под названием « Бледно-голубой глаз» про молодость Эдгара Аллана По, пишет Deadline.

Как мы уже писали, фильм расскажет о том, как молодой Эдгар Аллан По, еще не будучи писателем, а учась в Вест-Пойнтском военном училище, разгадал серию таинственных убийств, произошедших в стенах учебного заведения в 1830 году.

Молодого Эдгара По сыграет Гарри Меллинг из поттерианы. Другие роли исполнят Кристиан Бэйл, Джиллиан Андерсон, Шарлотта Генсбур, Тоби Джонс, Роберт Дювалл, Тимоти Сполл и Люси Бойнтон.

Режиссером значится Скотт Купер («Из пекла», «Черная месса», «Недруги», «Оленьи рога»). Съемки уже стартовали и продлятся до конца февраля.