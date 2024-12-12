sonyazhytkova .12 декабря, 2024 9

З наближенням Різдва фанати Керрі знову переглядають його неперевершену роль Грінча в різдвяній класиці 2000 року "Як Грінч украв Різдво" режисера Рона Ховарда. І, здається, сам актор теж не проти знову втілити цього персонажа.

В інтерв'ю ComicBook Джим Керрі, відомий також за роллю в "Соніку", зізнався, що готовий повернутися до ролі Грінча у можливому сиквелі, але за однієї важливої умови: змінити сам костюм.

Для створення образу цього злобного персонажа у 2000 році Керрі довелося витримувати тривалий процес макіяжу та носити важкий латексний костюм. Хоча це допомогло створити правдоподібний вигляд Грінча, сам процес був вкрай виснажливим. Проте, майже через 25 років, актор готовий повернутися до цієї ролі — але тільки якщо костюм стане менш обтяжливим.

"Якби ми могли знайти рішення для Грінча, я був би готовий повернутися", — зізнався Керрі. "Але процес був дуже виснажливим. Я буквально не міг дихати в тому костюмі, але постійно думав: 'Це для дітей'. Сьогодні, завдяки технологіям на кшталт моушн-кепчеру, я міг би повернутися без таких труднощів. У цьому світі можливо все".

Хоча Керрі вдалося привнести в образ Грінча справжню реалістичність, його перевтілення було обумовлене строгими вимогами спадщини Доктора Сьюза, яка визначала, що роль має виконувати актор певного зросту і статури. Керрі відповідав усім критеріям, тому довелося витримати всі складнощі процесу. Водночас більшість інших акторів, які грали Грінча, робили це в анімаційних версіях, де образ персонажа можна було точніше контролювати.

Хоча шанувальники мають свої варіанти, хто міг би замінити Керрі в сиквелі, його виконання залишатиметься неперевершеним. Тому можна лише сподіватися, що якщо друга частина все ж з’явиться, технології на кшталт CGI зможуть хоча б частково передати ту саму магію, яку створив Керрі в реальному виконанні.

Джерело: Мovieweb