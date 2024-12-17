sonyazhytkova .17 декабря, 2024 16

Культовий актор завжди тримався подалі від продовжень, прагнучи нових викликів, але переглянув своє ставлення, коли отримав роль у франшизі про популярного їжака.



Хоча є кілька винятків, як-от "Тупий і ще тупіший" та сиквел "Ейс Вентура: Поклик природи", в ексклюзивному інтерв'ю Джим Керрі зізнається, що його погляд на франшизи змінився після ролі зловісного генія Доктора Роботніка.

"До цього етапу мого життя я ніколи не бажав брати участь у сиквелах чи франшизах. Мені здавалось, що завжди краще рухатись вперед і пробувати щось нове", – поділився актор у розмові з GamesRadar+, готуючись до виходу "Їжак Сонік 3". "Але десь за шість місяців до зйомок першого фільму про Соніка я зрозумів, що хотів би мати персонажа, з яким можна було б попрацювати декілька фільмів. Особливо, якщо він змінюватиметься, розвиватиметься від фільму до фільму".

Для Керрі роль Роботніка стала чудовою можливістю побачити еволюцію персонажа. "Цей герой змінюється з кожним фільмом. Кожного разу, коли він зазнає поразки, його злість і ворожість зростають, а мегаломанія посилюється. Його винаходи стають все більш грандіозними", – зазначив актор.

Прем'єра "Їжак Сонік 3" в українських кінотеатрах відбудеться 26 грудня.

Джерело: Gamesradar