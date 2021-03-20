Анастасия Лях .20 марта, 2021 5

Студия Amazon и компания Morgan Creek запустили в разработку третью часть комедийной франшизы «Эйс Вентура».

Напомним, Эйс Вентура — эксцентричный частный сыщик, специализирующийся на розыске животных. Первый фильм под названием «Эйс Вентура: Розыск домашних животных» вышел на экраны в 1994 году. Уже в 1995-м появился сиквел «Эйс Вентура 2: Когда зовет природа».

Над сценарием триквела работают Джош Миллер и Патрик Кейси, авторы «Ежика Соника», где Джим Керри сыграл антагониста Роботника. Правда, возвращение комика к образу Вентуры пока что официально не подтверждено.