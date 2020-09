Анастасия Лях .21 сентября, 2020 1

Недавно мы писали, что Warner предложила Хоакину Фениксу 50 миллионов долларов за участие в двух продолжениях психологической драмы «Джокер». Видимо, актер согласился, потому что работа над первым сиквелом уже запущена.

Издание We Got This Covered раздобыло инсайдерскую информацию, которую пока что можно расценивать исключительно как слух, о том, что студия планирует пригласить в проект Джима Керри. Актеру уготована роль антагониста, то есть злодея, который будет противостоять антигерою Артуру Флеку.

По слухам, в сиквеле будет несколько злодеев под масками Джокера. Таким образом криминальный мир Готэма отреагировал на бунт, который Флек устроил в финале первой картины.

Что касается Джима Керри, напомним, что в 1995 году комик сыграл суперзлодея Загадочника в фильме «Бэтмен навсегда». Последней отрицательной ролью Керри стал образ доктора Роботника в экранизации видеоигры «Еж Соник», вышедшей в 2020 году.