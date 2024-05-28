sonyazhytkova .28 мая, 2024 8

В інтерв’ю актору поставили запитання, що потрібно, аби він знову зіграв ексцентричного вченого.

"Реінкарнація", - пожартував Парсонс в інтерв'ю з E! News. "У наступному житті".

Він продовжив: "Ніколи не кажіть ніколи. Життя довге, якщо Бог дасть, але я так не думаю".

Парсонс зіграв Шелдона протягом 12 сезонів на CBS. Нещодавно він повернувся до цієї ролі у фінальному епізоді серіалу "Юний Шелдон", який є приквелом до "Теорії великого вибуху".

"Це було особливе відчуття", - сказав актор. "Сьогоднішні емоції дуже дивні. Коли ми завершували 'Теорію великого вибуху', було схоже, але після зйомок фінального епізоду для тебе все закінчується, а через кілька місяців — для всього світу. Це дуже дивне відчуття".

Джим Парсонс озвучував серіал "Юний Шелдон" протягом його існування. Після фіналу шоу, виконавчий продюсер Стів Холланд обговорював ідею повернення Парсонса та Майєм Б’ялік.

"Ми завжди мали цю ідею десь на задньому плані", - сказав Холланд в інтерв'ю для Deadline. "Звісно, Джим, тому що він озвучував весь серіал. Коли ми дійшли до фіналу, здається, Чак Лорре запропонував ідею повернути Майєм та Джима, що було дуже захоплюючим і веселим".

Джерело: Deadline