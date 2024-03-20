sonyazhytkova .20 марта, 2024 0

Актор об'єднується з Мейм Біялік для останнього епізоду популярного ситкому, який є спін-оффом культового телешоу "Теорія Великого Вибуху".

Під час останнього інтерв'ю з Entertainment Tonight Джим Парсонс, який вже закінчив знімати свої сцени, поділився, що для нього було дуже приємно повернутися до улюбленої ролі, яку він виконував у популярному серіалі протягом 12 сезонів.

"Це перевершило мої очікування", - зауважив аткор. "Одна з причин мого захоплення цим проєктом полягає у тому, що сценарій такий теплий, і я вважаю, що спосіб, яким вони вплели Мейм [Біялік] і мене в цю історію, виходить дуже гармонійно. Сподіваюся, всі погодяться з цим".

Він додав: "А також, сам процес зйомок — їхній однокамерний підхід поруч з нашим мультикамерним створив дійсно особливу атмосферу. Подорожувати з Мейм в цей світ, де ми відчуваємо себе справжніми гостями, і знову побачити ці персонажі трохи старшими — це зовсім новий досвід".

Біялік також повернеться до ролі Емі Фарра Фаулер у фінальному епізоді серіалу "Юний Шелдон", який заплановано показати 16 травня на каналі CBS. Це буде перший випадок, коли Парсонс і Біялік знову зустрінуться на екрані після завершення "Теорії великого вибуху" у травні 2019 року.

"Ми старші і не бачили цих людей", - додав актор. "Це просто відчувалося інакше, але це було дійсно, дуже мило".

Хоча Парсонс був включений у спін-офф, як розповідач і виконавчий продюсер протягом семи сезонів, він визнав перед ET, що потребував деякого часу, щоб повернутися до своєї колишньої культової ролі шаленого вченого, перед зйомками.

Джерело: Нollywoodreporter