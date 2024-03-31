sonyazhytkova .31 марта, 2024 7

Актор поділився своїми враженнями від зйомок фіналу серіалу "Юний Шелдон", де він знову втілив культового вченого Шелдона Купера з "Великого вибуху".

У фінальному епізоді спін-офу, запланованому на 16 травня, він гратиме разом з Мейім Біялік.

Під час розмови в ефірі програми "Сьогодні" у п'ятницю, 29 травня, Парсонс зазначив, що ця подія викликала у нього "незвичайні відчуття, але водночас дуже приємні".

"Бути частиною 'Великого Вибуху' завжди означало працювати перед живою аудиторією, а коли ми взялися за 'Юний Шелдон', це вже було шоу з одною камерою. Маючи можливість відтворити ролі разом з Мейім - ми обидва грали Шелдона і Емі у 'Великому Вибуху' - у цій новій ситуації, це було дивовижною можливістю. Це виглядало досить натурально", - поділився Парсонс. "Для мене це було дуже приємним враженням. Це був ідеальний фінальний акорд нашого спільного досвіду, і я дуже вдячний за цей шанс".

Протягом 12 сезонів Джим Парсонс виконував роль Шелдона Купера у популярному ситкомі "Великий вибух". У той же час, протягом всіх семи сезонів "Юного Шелдона", актор читав коментарі до шоу, де головну роль виконував Ієн Армітедж. Крім того, у серіалі також знімалися актори, такі як Зо Перрі, Ленс Барбер, Монтана Джордан, Рейган Реворд, Енні Поттс, Метт Хоббі, Вайат МакКлюр та Емілі Осмент.

Джерело: Deadline