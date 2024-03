sonyazhytkova .19 марта, 2024 6

Стрімінгова платформа, що належить Disney, замовила шість епізодів телешоу "Високі Надії", яке дебютує 20 квітня і розповідатиме про двох братів, що керують закладом з канабісом в Лос-Анджелесі.

Hulu описує "Високі Надії" як реаліті-шоу, що переслідує за братами Славою і Мішкою з Білорусі, які ведуть бізнес з коноплі в одному з найдавніших магазинів Голлівуду. Цей заклад приваблює різноманітних клієнтів, які дійсно цінують цю рослину, та став другим домом для їхніх вірних працівників. У новому сезоні вони готуються до особливого дня - 20 квітня, коли намагатимуться розширити своє підприємство та випустити власний вишуканий бренд канабісу.

Серіал буде транслюватися на Hulu з 20 квітня та має рейтинг TV-MA для дорослої аудиторії. Банер Kimmelot Джиммі Кіммела виступає як виконавчий продюсер разом з ITV America. Крім того, виконавчими продюсерами є Кіммел, Скотт Лонкер, Бен Стейнбауер, Тім Коен-Лорі та Карл Холандт, причому Стейнбауер також обіймає посаду шоураннера. ITV America, підрозділ ITV Studios, відома виробництвом таких несценарних серіалів, як "Queer Eye" на Netflix, "Love Island" на Peacock, "Kitchen Nightmares" на Fox, "The Chase" на ABC та "The Real Housewives of New Jersey" на Bravo.

Замовлення на "Високі Надії" надійшло після того, як Каліфорнія стала першим штатом, що легалізував медичне використання марихуани. Також рекреаційне використання стало легальним у цьому штаті. У багатьох інших штатах США також легалізували як медичне, так і рекреаційне використання, за винятком лише чотирьох - Айдахо, Вайомінг, Канзас і Південна Кароліна, де вживання трави є незаконним.

Джерело: Нollywoodreporter