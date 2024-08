sonyazhytkova .20 августа, 2024 3

Актор зіграє поряд з Вiнсом Воном, Джеймсом Марсденом та Ейзою Гонсалес. Сценарій та режисуру фільму забезпечить Бен-Девід Грабінські, а продюсувати його буде Ендрю Лазар.

20th Century отримали права на проєкт після інтенсивної аукціонної боротьби. Хоча сюжет поки що залишається таємницею, відомо, що це буде комедія з елементами бойовика, що розгортається в кримінальному світі. Інформація про роль Джиммі Татро наразі залишається невідомою.

Татро, відомий своїми головними ролями в серіалах "The Real Bros of Simi Valley" та "Home Economics", нещодавно привернув увагу в фільмі Searchlight’s "Theater Camp", де також виконував функції виконавчого продюсера. Окрім того, він нещодавно повернувся до ролі в "The Real Bros of Simi Valley: The Movie" і в найближчому майбутньому з’явиться у комедії Amazon Studios "You’re Cordially Invited", де його партнерами будуть Вілл Феррелл і Різ Візерспун.

Джерело: Deadline