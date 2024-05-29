sonyazhytkova .29 мая, 2024 10

У своїй статті у газеті The Times of London, письменниця висловила здивування колегами, які засуджували її погляди публічно, але потім надсилали їй приватні листи, щоб переконатися, що вони все ще залишаються друзями.

"Люди, які працювали зі мною, поспішили дистанцююватися від мене або додати своє публічне засудження моїх блюзнірських поглядів", - пише вона.

"Насправді, осуд певних осіб був для мене менш здивуванням, ніж те, що деякі з них потім надсилали мені листи, або відправляли повідомлення через треті сторони, щоб переконатися, що ми все ще друзі".

Роулінґ додала: "Ті, хто обурюються моєю позицією, часто не розуміють, наскільки справжньо гидкою я вважаю їхню. Я спостерігала, як 'немає дискусій' став гаслом тих, хто колись виступав як захисники свободи слова. Я бачила, як припустимо прогресивні чоловіки стверджують, що жінок не існує як спостережуваний біологічний клас і що вони не заслуговують на права, базовані на біології".

Авторка не згадала імен, але у неї були суперечки з колишніми колегами з "Гаррі Поттера". Вона продовжила свої протистояння з Даніелем Редкліффом та Еммою Уотсон після важливого огляду Великої Британії щодо послуг для дітей і молоді з визначення гендерної ідентичності, наданих Національною службою охорони здоров'я.

"Актори, що підтримували рух, спрямований на обмеження прав жінок та підтримку переходу неповнолітніх, можуть висловити свої вибачення перед тими, хто постраждав від детрансиції, та перед вразливими жінками, які потребують окремих приміщень для своєї безпеки", - написала на X авторка.

Редкліфф висловив своє розчарування в поглядах Роулінґ у своєму інтерв'ю The Atlantic, залишаючи відкритим питання про майбутнє їхніх відносин. У відповідь на критику від колеги, Роулінґ підкреслила, що готова боротися за свої переконання, навіть якщо це призведе до розривів колись теплих стосунків.

Це наполегливе ставлення до принципів, можливо, стане поштовхом для нових дебатів та роздумів у кінематографічній спільноті.

Джерело: Deadline