sonyazhytkova .17 апреля, 2024 3

Авторка, що прославилася книжками про Гаррі Поттера, готується представити світові свій новий проєкт - кіноадаптацію своєї казки, виданої у 2021 році.

Згідно з інформацією від Variety, процес розробки фільму ще тільки розпочинається, і наразі до проєкту не долучено жодної продюсерської компанії.

"Різдвяна Свинка" розповідає історію хлопчика на ім'я Джек, який дуже любить свою дитячу іграшку, Галну Слинку. Вона завжди була поряд з ним, але одного дня трапилась жахлива подія - Слинка пропала. Щоб повернути друга, він розпочинає небезпечну подорож з Різдвяною Свинкою через Країну Загублених, де вони зустрічають різноманітних персонажів, включаючи Санта Клауса.

Наразі відомо, що ілюстрації до книги створив Джим Філд, а компанія Swift Films займалася створенням промо-відео перед виходом книги.

Джерело: Мovieweb