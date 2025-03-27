sonyazhytkova .27 марта, 2025 7

Netflix презентував свіжий трейлер п’ятого та останнього сезону хітового серіалу "Ти". І здається, що цього разу головний герой нарешті зіткнеться зі своїми демонами. Чи вдасться йому втекти від своєї природи, чи ж минуле наздожене його з невблаганною жорстокістю?

Останній сезон розпочинається через три роки після подій четвертого. Джо (Пенн Беджлі) та його нова дружина Кейт (Шарлотта Річі) осіли в Нью-Йорку, де вона стала генеральним директором корпорації Lockwood, а він — її ідеальним чоловіком. Для оточення Джо – втілення чарівності, справжній "Принц Прекрасний". Та лише глядачі знають, що його справжня природа нікуди не зникла.

Нова загроза змушує Джо знову поставити під сумнів своє життя. У фінальному сезоні він зустріне загадкову молоду жінку (Медлін Брюер), яка пробудить у ньому давні пориви. Але це не єдина проблема – він зіткнеться з родиною Кейт: Тедді Локвудом (Гріффін Метьюз), близнюками Рейган та Мадді (Анна Кемп), Домінік (Наташа Бехнам) та детективом Маркесом (Нава Мау), який, можливо, наблизиться до розкриття його таємниць.

Чи зможе Джо втримати ілюзію свого нового життя, чи він нарешті заплатить за все, що зробив? У цьому сезоні все може скінчитися для нього по-справжньому жахливо.

Фінальний сезон "Ти" стартує 24 квітня на Netflix. Настав час дізнатися, чи дійсно зло може уникнути покарання…