sonyazhytkova .10 марта, 2025 13

Стрімінговий гігант представив ексклюзивний трейлер фінального сезону "Ти", в якому небезпечна гра Джо Голдберга наближається до своєї останньої жертви.

У фінальній главі історії Джо Голдберг повертається до Нью-Йорка, сподіваючись нарешті жити спокійним життям. Але привиди минулого не відпускають, а його власні темні бажання знову беруть гору.

До своєї ролі харизматичного, але небезпечного антигероя повертається Пенн Беджлі, а компанію йому складуть Шарлотта Річі, Мадлен Брюер, Анна Кемп і Гріффін Меттьюз. Шоураннерами фінального сезону стали Майкл Фолі та Джастін Ло, тоді як одна з творців серіалу, Сера Гембл, залишилася виконавчою продюсеркою.

Хоча "Ти" починав свій шлях на телеканалі Lifetime, справжньої популярності він набув після того, як Netflix взяв його під своє крило. Четвертий сезон розтягнув історію на дві частини, а тепер настав час для великого фіналу.

Заключний сезон "Ти" вийде на Netflix 24 квітня. Чи зможе Джо знову уникнути покарання, чи його минуле наздожене його остаточно?

Джерело: Variety