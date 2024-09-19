sonyazhytkova .19 сентября, 2024 0

Актор, відомий за своїми ролями у "Лізі справедливості" та "Супер Майку", втілить у персонажа Крокодайла, відомого також як "Містер О.", ставши новим грізним супротивником для героїв.

Крокодайл, який є головним супротивником піратів Солом'яного капелюха в "Алабастському королівстві", стане ключовим персонажем у другому сезоні "One Piece", обіцяючи принести нові інтриги і боротьбу.

Крім того, в другому сезоні "One Piece" з'являться нові обличчя: Лера Абова зіграє Ніко Робін, Чарітра Чандран - Міс Веднесдей, а Сендхіл Рамамурті втілить Нефертари Кобру. Кейт Сагал стане доктором Курехою, Марк Харелік - доктором Хірілюком, Даніел Ласкер з’явиться як Містер 9, Камрус Джонсон як Містер 5, Джазара Джаслін - Міс Валентайн, і Девід Дастмальчян - Містер 3.

Адаптація манги Ейічіро Оди від Netflix продовжує захоплюючу історію піратів Солом'яного капелюха, які вирушають у небезпечну подорож у пошуках легендарного скарбу "One Piece". Цей скарб може зробити їх капітана, Монкі Д. Луффі, "Королем піратів". На їхньому шляху стоятимуть не лише морські сили, а й численні супротивники. Озброєні вміннями та міцною дружбою, пірати готові до нових викликів і боротьби за свої мрії.

Розроблений Маттом Оуенсом і Стівеном Маедою для Netflix, другий сезон "One Piece" представить глядачам як нові, так і знайомі обличчя: Іñакі Годой у ролі Монкі Д. Луффі, Маккеню як Ророноа Зоро, Емілі Руд як Намі, Джейкоб Ромеро Гібсон як Усопа, Таз Скайлар як Санжі, Вінсент Ріган як віце-адмірал Гарб і Морган Девіс як Кобі. До них приєднаються Ілія Ісореліс Пауліно, Айдан Скотт, Ланглі Кірквуд, Джефф Уорд, Селеста Луутс, Олександр Маніатіс, Маккінлі Белчер III, Крейг Феєрбрасс, Стівен Уорд і Чіома Умеала. Очікуйте нових емоційних моментів і епічних битв у продовженні цієї вражаючої подорожі.

Джерело: Мovieweb