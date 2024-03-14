sonyazhytkova .14 марта, 2024 7

Перш ніж стати ведучим ігрового шоу на NBC, актор прославився роллю Альсіда Ерво у телешоу 2010 року "Справжня кров" на HBO.

Ці роки були найяскравішими для актора, але настав час завершити його п'ятирічну роль у 2014 році. У розмові з Енді Коеном на каналі SiriusXM Манганьєлло зазначив, що його відхід з популярного серіалу не пройшов так, як він сподівався.

"Я думав, що переді мною ще багато викликів. Спочатку мене запросили як гостя на перший сезон, і ніхто не розраховував на моє продовження у шоу. Коли ж мій персонаж став дуже популярним, аудиторія полюбила його, але виробництво було не готове до такого оберту подій. Я зіграв у серіалі протягом п'яти років, але моя роль завершилася, щоб головні герої могли закінчити свою історію. І єдиний спосіб, як вони змогли відправити мою постать у відставку... але це вже сюжетний спойлер. Я відчував, що ще багато залишилося невивченим", - поділився актор.

У сьомому і останньому сезоні шоу, Манганьєлло став другою жертвою, після того як Тару (Рутіна Веслі) вбили. Його персонажа застрелили, коли він йшов за Сукі (Анна Пекуїн) в ліс.



Тепер актор не проти отримати ще один шанс зіграти людину, яка стає вовкулом. "Я завжди шукаю хороший сценарій про вовчу людину, тому що... я відчуваю, що у мене є незавершені справи у цій сфері".

Джерело: Deadline