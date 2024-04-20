sonyazhytkova .20 апреля, 2024 6

Актор також виступає у ролі продюсера. Стрічка має вийти на екрани вже цього року. Продажі прав на фільм будуть розпочаті на Каннському кінофестивалі компанією Film Bridge International.

Екранізація відомої серії книг Кіта С. Блекмора "Mountain Man" відтворює події, що розгортаються в постапокаліптичному світі, де Ґас, виживший, стикається з безнадійністю, постійними загрозами з боку зомбі та його власними демонами, такими як алкогольна залежність та прагнення до самогубства. Його шлях перетинається з іншою вижившою, жінкою, яка, здавалося б, пропонує йому вибір та нові надії, але приховує власні таємниці, що можуть стати ще більшою загрозою.

Режисером фільму стане Джон Лі (відомий за роботою над "False Positive" від A24), а сценарій написав Метт Деллер. Виробництвом займуться компанія 3:59 братів Ніка і Джо Манганьєло разом із Денні Чаном.

Манганьєло, можливо, найбільш відомий за ролю у серіалі HBO "Справжня кров", а також у кінофільмах, серед яких "Супер Майк" і "Супер Майк XXL". Нещодавно його можна було побачити у фільмі "Кімната вбивств", де він грав разом з Умою Турман і Семюелем Л. Джексоном. Його наступна роль - у комедії "Ноннас" від Стівена Чбоскі.

Джерело: Deadline