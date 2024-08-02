sonyazhytkova .2 августа, 2024 12

Sky представила тизер до восьмисерійного проєкту Джо Райта, що розповідає про становлення фашизму в Італії та шлях до влади Беніто Муссоліні.

У ролі Беніто Муссоліні з'явиться нагороджений актор Лука Марінеллі. Серед інших акторів, які виконують ключові ролі - Франческо Руссо, Чезаре Россі, Барбара Чічареллі, Тіна Ансельмі, Федеріко Майорана та Лоренцо Цурцоло.

Серіал, створений за мотивами бестселера Антоніо Скураті, обіцяє розповісти про трансформацію Італії під владою диктатури та про людину, яка неодноразово відроджувалася після поразок.

Проєкт також досліджує особисте життя Беніто Муссоліні, зокрема його стосунки з дружиною Рачеле, коханкою Маргаритою Сарфатті та іншими важливими фігурами епохи.

"M. Son Of The Century" охоплює період від створення перших фашистських організацій у 1919 році до знаменитої промови Муссоліні в парламенті після вбивства соціаліста Джакомо Маттеотті у 1925 році.

Світова прем’єра серіалу відбудеться на 81-му Венеційському кінофестивалі.

Джерело: Deadline