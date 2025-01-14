sonyazhytkova .14 января, 2025 12

Скандальна авторка "Гаррі Поттера" висловила обурення мовчанням літературної спільноти після публікації нових фактів судової справи проти відомого письменника Ніла Ґеймана.

У своєму дописі на платформі X у понеділок вона заявила, що її колеги-письменники демонструють "дивну стриманість" у реагуванні на численні звинувачення, адресовані автору "Американських богів" та "Пісочного чоловіка". Ролінг навіть порівняла ситуацію з історією голлівудського продюсера Гарві Вайнштейна, засудженого за сексуальні злочини.

Звинувачення, викладені у матеріалі Лайли Шапіро для New York Magazine, торкаються серйозних та тривожних заяв декількох жінок, які стверджують, що стали жертвами Ґеймана. У тексті також згадується його колишня дружина, Аманда Палмер, яка, за припущеннями, могла бути співучасницею його поведінки.

"Ті, хто голосно критикував Вайнштейна до його засудження, зараз мовчать, хоча звинувачення проти Ґеймана звучать від молодих жінок, які ніколи не зустрічалися між собою, але розповідають напрочуд схожі історії", — написала Ролінг.

Навіть попри суперечливу репутацію Ролінг, її зауваження про мовчання літературного кола привертають увагу. Ґейман має велику аудиторію шанувальників, з якими часто спілкувався під час заходів та конвенцій. Багато хто з жінок, які висловили звинувачення, були його прихильницями, що зустрічали його саме на таких подіях.

Нові факти, оприлюднені Шапіро, доповнюють розслідування подкасту Tortoise Media "Master: The Allegations Against Neil Gaiman", розкриваючи три нові випадки примусу. Вони не лише відображають складність переживань жертв, а й підкреслюють можливу роль Аманди Палмер у підтримці Ґеймана.

Багато постраждалих не можуть чітко визначити, наскільки добровільними були їхні зустрічі, що відображає типові реакції жертв сексуального насильства. Ці "сірі зони" навколо згоди та співучасті залишаються важкою темою для суспільного обговорення.

Джерело: Мovieweb