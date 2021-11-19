Таня Гончаренко .19 ноября, 2021 0

Как уже известно, к 20-летию выхода первого фильма о "Гарри Поттере" будет снят спецвыпуск "Возвращение в Хогвартс", в котором примут участие все главные герои франшизы. Но, как сообщает The Hollywood Reporter, автор книг Джоан Роулинг отказалась от приглашения.

Не смотря на то, что участие в съемках приняли все актёры и съёмочная группа фильма "Гарри Поттер и философский камень", Роулинг появится в проекте лишь во вставках с архивными кадрами.

Причину своего отказа писательница не называет. Правда, по мнению The Hollywood Reporter, отказ от приглашения Роулинг связан с обвинениями писательницы в трансфобии.

Напомним, в 2020 году Роулинг неоднозначно выразилась у себя в Твиттере относительно материала издания Devex о "создании равноправного мира после пандемии коронавируса Covid-19 для тех, у кого есть менструация". Писательница была обвинена в расизме и нетерпимости к транс-персонам из-за того, что пошутила о формулировке "люди, которые менструируют" в заголовке статьи, несколько раз нарочно переиначив слово "женщины".

Сама Джоан утверждает, что является очень толератным человеком и не имеет ничего против трансгендерных персон.